Lo Zoo di 105, Klaus Schwab e l’information disorder (Di giovedì 26 maggio 2022) Che nel mondo dei media ci sia un alto tasso di analfabetismo funzionale è un dato di fatto, che in una delle trasmissioni radio più seguite d’Italia si spaccino cose non vere però è grave, specie visto che chi ascolta una trasmissione del genere non ha gli strumenti per verificare quanto ascolta, e quindi nella stragrande maggioranza dei casi si fida. Ci è stata segnalata la puntata del 25 maggio in quanto tra gli ospiti era stata invitata anche una nostra vecchia conoscenza, ma non avendola potuta ascoltare in diretta ci siamo messi all’ascolto solo oggi, 26 maggio. A pochi minuti da inizio trasmissione sentiamo citare una storia che conoscevamo già. In diretta radiofonica parlano del World Economic Forum, i toni sono quelli da complottista base, perculanti come solo lo Zoo sa fare, e nel parlare di Davos ci raccontano una storia che appunto avevamo già sentito, su ... Leggi su butac (Di giovedì 26 maggio 2022) Che nel mondo dei media ci sia un alto tasso di analfabetismo funzionale è un dato di fatto, che in una delle trasmissioni radio più seguite d’Italia si spaccino cose non vere però è grave, specie visto che chi ascolta una trasmissione del genere non ha gli strumenti per verificare quanto ascolta, e quindi nella stragrande maggioranza dei casi si fida. Ci è stata segnalata la puntata del 25 maggio in quanto tra gli ospiti era stata invitata anche una nostra vecchia conoscenza, ma non avendola potuta ascoltare in diretta ci siamo messi all’ascolto solo oggi, 26 maggio. A pochi minuti da inizio trasmissione sentiamo citare una storia che conoscevamo già. In diretta radiofonica parlano del World Economic Forum, i toni sono quelli da complottista base, perculanti come solo lo Zoo sa fare, e nel parlare di Davos ci raccontano una storia che appunto avevamo già sentito, su ...

