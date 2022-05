LIVE Sonego-Sousa 7-6 3-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: break dell’azzurro in avvio di secondo set (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risposta di dritto carica di spin dell’azzurro. 3-0 Game Sonego. Scappa via in corridoio la risposta di un nervosissimo Sousa. A differenza del primo set Lorenzo riesce a confermare il break conquistato in avvio. 40-30 ACE al centro di Lorenzo, il primo del set. Palla del 3-0. 30-30 Servizio e dritto in contropiede vincente del torinese. 15-30 Colpisce in ritardo il rovescio Sonego. 15-15 Attacca Sousa, che chiude con lo smash. 15-0 Servizio vincente al centro dell’azzurro. 2-0 break Sonego! Devastante Lorenzo con il dritto, che con il colpo dopo la risposta piazza il break immediato in avvio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Risposta di dritto carica di spin. 3-0 Game. Scappa via in corridoio la risposta di un nervosissimo. A differenza del primo set Lorenzo riesce a confermare ilconquistato in. 40-30 ACE al centro di Lorenzo, il primo del set. Palla del 3-0. 30-30 Servizio e dritto in contropiede vincente del torinese. 15-30 Colpisce in ritardo il rovescio. 15-15 Attacca, che chiude con lo smash. 15-0 Servizio vincente al centro. 2-0! Devastante Lorenzo con il dritto, che con il colpo dopo la risposta piazza ilimmediato indi ...

Advertising

infoitsport : Sonego-Sousa, diretta live 2° turno Roland Garros 2022: orario tv, risultato, precedenti e previsioni meteo oggi - qnazionale : Roland Garros, day 5 LIVE: Medvedev apre il centrale, Sonego per pranzo- - infoitsport : LIVE Sonego-Sousa, Roland Garros 2022 in DIRETTA: match equilibrato, in palio il 3° turno - zazoomblog : LIVE – Sonego-Sousa Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Sousa #Roland #Garros #2022: - zazoomblog : LIVE – Sonego-Sousa Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Sousa #Roland #Garros #2022: -