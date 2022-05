La tragedia di un uomo Giarrusso (detto Iena) (Di giovedì 26 maggio 2022) La vita facile di Dino Giarrusso è facile solo per osservatori superficiali. Come tutte le grandi commedie all’italiana è intrisa di tragedia, di inadeguatezza, di vittimismo e megalomania, di piccole frustrazioni e grandi illusioni. È facile sottovalutarne le fatiche. È facile non capire quanto quella di Dino Giarrusso sia una vita difficile. La mattina il tenero Giarry appare in tv e annuncia che uscirà dal Movimento Cinque Stelle. Sono venti minuti di strepitosa televisione (menzione speciale per il conduttore, Andrea Pancani, che nel rimarcare la giarrussiana «personale sofferenza» è sornione come sapeva esserlo il Maurizio Costanzo degli anni d’oro). Dice Giarry che auspica d’ora in poi lo invitino in televisione quanto Di Battista, «io vengo gratis» (paghereste uno stipendio a un eurodeputato perché quello possa togliersi lo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 26 maggio 2022) La vita facile di Dinoè facile solo per osservatori superficiali. Come tutte le grandi commedie all’italiana è intrisa di, di inadeguatezza, di vittimismo e megalomania, di piccole frustrazioni e grandi illusioni. È facile sottovalutarne le fatiche. È facile non capire quanto quella di Dinosia una vita difficile. La mattina il tenero Giarry appare in tv e annuncia che uscirà dal Movimento Cinque Stelle. Sono venti minuti di strepitosa televisione (menzione speciale per il conduttore, Andrea Pancani, che nel rimarcare la giarrussiana «personale sofferenza» è sornione come sapeva esserlo il Maurizio Costanzo degli anni d’oro). Dice Giarry che auspica d’ora in poi lo invitino in televisione quanto Di Battista, «io vengo gratis» (paghereste uno stipendio a un eurodeputato perché quello possa togliersi lo ...

ElsaScarinzi : @enricoruggeri Per l'uomo non è mai una tragedia!?????? - lillo_letterio : RT @11Giuliano: Altro malore: Napoli,tragedia in ospedale, uomo muore mentre attende i risultati degli accertamenti. Tragedia all’Ospedale… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Altro malore: Napoli,tragedia in ospedale, uomo muore mentre attende i risultati degli accertamenti. Tragedia all’Ospedale… - Pamelo111 : @Giangidorsi @giulia_mizzoni Grandissimo uomo prima che grande allenatore. Poi con la tragedia del padre senta la cosa particolarmente - RosarioP70 : RT @11Giuliano: Altro malore: Napoli,tragedia in ospedale, uomo muore mentre attende i risultati degli accertamenti. Tragedia all’Ospedale… -