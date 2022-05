In Sicilia le primarie unitarie tra Pd e Movimento 5 Stelle: prove di intesa nazionale? (Di giovedì 26 maggio 2022) Alle prossime elezioni regionali in Sicilia per eleggere il successore di Nello Musumeci, Pd e Movimento 5 Stelle si presenteranno insieme con un candidato unico che verrà scelto al termine delle primarie. L’intesa sarebbe stata raggiunta la sera del 25 maggio dopo un incontro a quattro tra il segretario dem Enrico Letta, il leader del M5s Giuseppe Conte, il capogruppo M5s all’Assemblea regionale Siciliana (Ars) Nuccio Di Paola e il segretario del Pd Siciliano Anthony Barbagallo. Nonostante prima il Nazareno e poi fonti vicine ai vertici 5 Stelle abbiano fatto sapere che “nessuna decisione è stata assunta” e che quella delle primarie congiunte “è una delle opzioni”, si parla già delle modalità di voto. In Sicilia le ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Alle prossime elezioni regionali inper eleggere il successore di Nello Musumeci, Pd esi presenteranno insieme con un candidato unico che verrà scelto al termine delle. L’sarebbe stata raggiunta la sera del 25 maggio dopo un incontro a quattro tra il segretario dem Enrico Letta, il leader del M5s Giuseppe Conte, il capogruppo M5s all’Assemblea regionalena (Ars) Nuccio Di Paola e il segretario del Pdno Anthony Barbagallo. Nonostante prima il Nazareno e poi fonti vicine ai vertici 5abbiano fatto sapere che “nessuna decisione è stata assunta” e che quella dellecongiunte “è una delle opzioni”, si parla già delle modalità di voto. Inle ...

