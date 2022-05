I Santi di Giovedì 26 Maggio 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) San FILIPPO NERI Sacerdote – MemoriaFirenze, 21 luglio 1515 – Roma, 26 Maggio 1595Figlio di un notaio fiorentino di buona famiglia. Ricevette una buona istruzione e poi fece pratica dell’attività di suo padre; ma aveva subito l’influenza dei domenicani di san Marco, dove Savonarola era stato frate non molto tempo prima, e dei benedettini di Montecassino, e all’età di diciott’anni abbandonò gli affari e andò a Roma. Là visse come laico per diciassette anni e inizialmente si guadagnò da vivere facendo il precettore, scrisse poesie e studiò filosofia…www.Santiebeati.it/dettaglio/23150 San PIETRO SANS I JORDá Vescovo domenicano, martire Ascó, Spagna, 1° settembre 1680 – Fuzhou, Cina, 26 Maggio 1747Pere Sans i Jordà (in castigliano Pedro Sanz y Jordá), nato ad Ascó in Spagna, entrò nel convento domenicano di Lerida nel 1697 e fu ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) San FILIPPO NERI Sacerdote – MemoriaFirenze, 21 luglio 1515 – Roma, 261595Figlio di un notaio fiorentino di buona famiglia. Ricevette una buona istruzione e poi fece pratica dell’attività di suo padre; ma aveva subito l’influenza dei domenicani di san Marco, dove Savonarola era stato frate non molto tempo prima, e dei benedettini di Montecassino, e all’età di diciott’anni abbandonò gli affari e andò a Roma. Là visse come laico per diciassette anni e inizialmente si guadagnò da vivere facendo il precettore, scrisse poesie e studiò filosofia…www.ebeati.it/dettaglio/23150 San PIETRO SANS I JORDá Vescovo domenicano, martire Ascó, Spagna, 1° settembre 1680 – Fuzhou, Cina, 261747Pere Sans i Jordà (in castigliano Pedro Sanz y Jordá), nato ad Ascó in Spagna, entrò nel convento domenicano di Lerida nel 1697 e fu ...

