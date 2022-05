“I Gattopardi di Falcone sui palchi della commemorazione” | l’accusa di Gratteri al Maurizio Costanzo Show | VIDEO

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il 23 maggio è stato il giorno30esimaper la morte di Giovanni, Francesca Morvillo e i tre uominiscorta morti nella strage di Capaci. Anni che sono passati tra il sangue di altri attentati contro chi stava cercando di fermare quella cupola mafiosa di Cosa Nostra – come accaduto nel luglio del 1992 a Paolo Borsellino – e proclami fatti da tanti attoriscena politica. E sono stati gli anni dei “”: così Nicoladefinisce tutti quei personaggi saliti sul palco delle commemorazioni dopo la morte del giudice antimafia. Gli stessi che, anche “dietro le quinte”, hanno tentato di fermare quel suo lavoro mentre era in vita. Per i trent’anni dalla stage di Capaci Nicolavuole mettere in luce ...

nicolacostanzo : Gratteri come Falcone: entrambi boicottati dai loro rispettivi colleghi 'gattopardi'!!! - BernardRiemann1 : RT @sissiisissi2: Gratteri: «Oggi ricordano Falcone anche i “gattopardi” che lo deridevano» - carmenmarta6 : RT @sissiisissi2: oggi è il giorno della strage di Capaci ma anche il giorno dei 'gattopardi', delle persone potenti e importanti che quand… - carmelocarat : RT @sissiisissi2: oggi è il giorno della strage di Capaci ma anche il giorno dei 'gattopardi', delle persone potenti e importanti che quand… - MoltoBenone : RT @mdiparbleu: “I Gattopardi di Falcone e Borsellino, quelli che li hanno criticati in vita e poi erano sui palchi alle commemorazioni” C… -

capiva le cose vent'anni prima degli altri ed é per questo che è stato ostracizzato da tanti suoi colleghi".Eppureera stato deriso, odiato e diffamato in modo gravissimo'. La Gruber chiede il perchè... Per questa ragione,, quelli che sono saliti sui palchi a commemorarlo dopo morto, ...Il magistrato ha parlato di ieri e di oggi, con alcuni soggetti che adesso salgono sui palchi del ricordo che, quando era in vita, hanno tentato di fermare il lavoro del giudice antimafia ...“La vicenda di Palma di Montechiaro narrata in questa grandiosa mostra immersiva, tra pagine terribili e meravigliose, è un emblema del Meridione: gli eredi di chi la popolò furono condannati ...