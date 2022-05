Advertising

infoitsport : Governo: Draghi in conferenza stampa alle 19 - TV7Benevento : Governo: conferenza stampa Draghi - - scc68samu : RT @maya_sakurambo: - LPincia : RT @maya_sakurambo: - sacinaro : RT @maya_sakurambo: -

Governo

... ha detto il viceministro durante unastampa. Ore 13.43 Zelensky: 'Non c'è alternativa, ... per l'Ucraina Il vice primo ministro deldella Crimea, Georgy Muradov, ha annunciato questa ...... radunati nell'associazione Sereni Sempre Uniti, sono in Senato per unastampa sulla "... consulente e anima dell'associazione, nei confronti dell'alloraConte. Va detto, per ... Conferenza stampa del Presidente Draghi | www.governo.it Roma, 26 mag. (LaPresse) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa alle 19.00 in sala polifunzionale. Lo comunica Palazzo Chigi.(che è anche vicecoordinatrice della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni) - intervistata su Class Cnbc sul tema della convenzione per i medici di medicina generale - ha assicurato di ...