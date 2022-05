Giro d’Italia 2022, Domenico Pozzovivo guadagna due posizioni in classifica! Obiettivo top10 sempre più alla portata (Di giovedì 26 maggio 2022) Una giornata che doveva essere di trasferimento o quasi, si è trasformata in un guadagno di due posizioni in classifica generale per Domenico Pozzovivo. E pensare che il lucano aveva diversi dubbi sul prendere il via alla diciottesima tappa del Giro d’Italia 2022, con le botte derivanti dalla caduta della discesa del Mortirolo che ancora si fanno sentire. Lo scalatore della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux è al momento ottavo in graduatoria, a 12’30” dalla Maglia Rosa di Richard Carapaz ed ha sfruttato oggi il ritiro di Joao Almeida, causa Covid, e l’errore tattico di Juan Pedro Lopez per recuperare qualche posizione persa ieri. Giro d’Italia 2022: arriva la fuga anche a Treviso, ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Una giornata che doveva essere di trasferimento o quasi, si è trasformata in un guadagno di duein classifica generale per. E pensare che il lucano aveva diversi dubbi sul prendere il viadiciottesima tappa del, con le botte derivanti dcaduta della discesa del Mortirolo che ancora si fanno sentire. Lo scalatore della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux è al momento ottavo in graduatoria, a 12’30” dMaglia Rosa di Richard Carapaz ed ha sfruttato oggi il ritiro di Joao Almeida, causa Covid, e l’errore tattico di Juan Pedro Lopez per recuperare qualche posizione persa ieri.: arriva la fuga anche a Treviso, ...

