Genova, il sondaggio: Bucci oltre il 51% e avanti di 10 punti. FdI primo partito del centrodestra (Di giovedì 26 maggio 2022) Un vantaggio di 10 punti, che gli (ri)consegnerebbe la città al primo turno. Il sindaco uscente di Genova, Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra, è accreditato dal sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera al 51,1%, a fronte del 41,1% di Ariel Dello Strologo, candidato del centrosinistra e unico avversario che si possa davvero considerare in partita tra i sei aspiranti sindaci che sfidano il primo cittadino uscente. Anche in un eventuale ballottaggio il distacco tra Bucci e Dello Strologo non cambierebbe poi molto: la partita si chiuderebbe, infatti, 54,5% a 45,5%, con nove punti di distacco. I genovesi promuovono Bucci a pieni voti Genova è la seconda città più popolosa chiamata al ...

