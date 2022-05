(Di giovedì 26 maggio 2022). Ennesimo infortunio sul, questa volta in un’aziendacon allevamento suini e mangimificio a. Un dipendente, mentre si trovava su una piccoladoppia in alluminio, all’altezza circa di 112 centimetri da terra, nell’eseguire con forza movimenti di avvitamento bulloni con chiave inglese ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietrondo lae la spalla sul terreno. Era da solo in quella zona ed ha provveduto lui stesso a chiamare qualcuno in aiuto. Non ha perso conoscenza (solo lieve stato confusivo). È stato trasportato in ospedale a Chiari (Brescia) in codice giallo per trauma cranico, alla spalla e schiena. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ats Bergamo e i carabinieri di Urgnano. “Le cadute da postazioni ...

Alessan94257500 : @clientiANAS L'ultimo ponte da sistemare è in località ' La Fontanella' , corretto ?? Quando comunicherete l'inizio… -

Un risultato davvero notevole che abbiamo raggiunto grazie ad un ottimo lavoro di squadra: per ... realizzazione della pavimentazione in via Malatesta e l'attraversamento del canale; messa ... Fontanella: al lavoro nell'azienda agricola, cade da una scala e batte la testa È risultato per fortuna meno grave del previsto l'infortunio verificatosi in un'azienda agricola con allevamento suini e mangimificio, in via Cascina Belgiardi a Fontanella. Un dipendente, L.M., 51 an ...