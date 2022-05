Don Matteo 14 ci sarà senza Terence Hill? Raoul Bova e gli ascolti convincono, ma… (Di giovedì 26 maggio 2022) Don Matteo 14 ci sarà? Mentre va in onda il finale della tredicesima stagione, il pubblico si chiede come proseguirà la fiction e se ci sarà un nuovo ciclo di episodi. Il futuro è in realtà ancora incerto. Nonostante i dubbi iniziali sul passaggio di testimone tra l’inossidabile Terence Hill e la new entry Raoul Bova, gli spettatori hanno saputo accogliere molto bene il giovane parroco Don Massimo, e pian piano si sono affezionati al suo personaggio, scoprendone pian piano tutte le sue sfumature.. L’affetto si è concretizzato con gli ascolti: l’arrivederci di Terence Hill non ha intaccato per nulla i numeri record della fiction che, giunta alla tredicesima stagione, ha continuato a totalizzare all’incirca il 30% ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Don14 ci? Mentre va in onda il finale della tredicesima stagione, il pubblico si chiede come proseguirà la fiction e se ciun nuovo ciclo di episodi. Il futuro è in realtà ancora incerto. Nonostante i dubbi iniziali sul passaggio di testimone tra l’inossidabilee la new entry, gli spettatori hanno saputo accogliere molto bene il giovane parroco Don Massimo, e pian piano si sono affezionati al suo personaggio, scoprendone pian piano tutte le sue sfumature.. L’affetto si è concretizzato con gli: l’arrivederci dinon ha intaccato per nulla i numeri record della fiction che, giunta alla tredicesima stagione, ha continuato a totalizzare all’incirca il 30% ...

