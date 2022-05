Crimea: "L'Ucraina ha perso per sempre il Mar d'Azov" (Di giovedì 26 maggio 2022) Ore 8.50 - Le considerazioni del governo della Crimea Il "Mar d'Azov è perduto per sempre per l'Ucraina. I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini. Sono sicuro che, dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar d'Azov tornerà ad essere, come prima, esclusivamente un mare interno della Federazione russa", ha dichiarato il vice primo ministro del governo della Crimea Georgy Muradov, secondo quanto riferisce Ria Novosti. L'agenzia russa cita anche Vladimir Rogov, un funzionario nominato da Mosca nella regione occupata di Zaporizhzhia, il quale ha affermato che "le regioni di Zaporizhzhia e Kherson non torneranno mai sotto il controllo di Kiev". Leggi su panorama (Di giovedì 26 maggio 2022) Ore 8.50 - Le considerazioni del governo dellaIl "Mar d'è perduto perper l'. I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini. Sono sicuro che, dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar d'tornerà ad essere, come prima, esclusivamente un mare interno della Federazione russa", ha dichiarato il vice primo ministro del governo dellaGeorgy Muradov, secondo quanto riferisce Ria Novosti. L'agenzia russa cita anche Vladimir Rogov, un funzionario nominato da Mosca nella regione occupata di Zaporizhzhia, il quale ha affermato che "le regioni di Zaporizhzhia e Kherson non torneranno mai sotto il controllo di Kiev".

