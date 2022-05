Crimea: "Il mar d'Azov è perduto per sempre per l'Ucraina". Zelensky ribadisce: nessuna cessione territoriale, ma il Cremlino: "Kiev accetti le nostre richieste e la realtà dei fatti"" (Di giovedì 26 maggio 2022) I russi avanzano nel Donbass, filorussi: "Qui 8mila prigionieri ucraini". A Mariupol è iniziata la russificazione. Secondo i media tedeschi la Nato non invierà a Kiev né carri armati né caccia. Gb: "Perdite significative nell'élite militare russa e nell'aviazione" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 maggio 2022) I russi avanzano nel Donbass, filorussi: "Qui 8mila prigionieri ucraini". A Mariupol è iniziata la russificazione. Secondo i media tedeschi la Nato non invierà ané carri armati né caccia. Gb: "Perdite significative nell'élite militare russa e nell'aviazione"

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Il Mar d'Azov è perduto per sempre per l'Ucraina. I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non sa… - MediasetTgcom24 : Crimea: 'L'Ucraina ha perso per sempre il Mar d'Azov' - forzadraghi : @fortnardelli Sto deficiente di Zelenski, continua a dire che non cederà un pezzettino di terra Ucraina ,probabilme… - polierez : RT @MediasetTgcom24: Crimea: 'L'Ucraina ha perso per sempre il Mar d'Azov' - MassimoMario1 : RT @IlPrimatoN: 'I porti della zona mai più sotto il controllo di Kiev' -