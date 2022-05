Covid, la curva scende sotto la soglia di allarme e Ats raccomanda: “Non azzerate le precauzioni” (Di giovedì 26 maggio 2022) I dati sui contagi Covid sono rassicuranti, sono sotto la soglia di allarme, ovvero i 250 nuovi casi alla settimana per 100 mila abitanti in Bergamasca. È quanto emerge dall’analisi dei dati della settimana dal 18 al 24 maggio a cura del Servizio epidemiologico aziendale di Ats Bergamo (a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti – Servizio Epidemiologico Aziendale). Se i dati sono rassicuranti arriva dalla stessa Ats l’invito a non azzerare le precazioni, anche perché è probabile che i dati siano sottodimensionati, vista la fine dello stato di emergenza e, con quello del green pass, della corsa ai tamponi. I dati del 25 maggio Sono 213 i nuovi contagi a Bergamo, tra città e provincia, in 24 ore. Sono 2.874 in Lombardia, a fronte di 33.227 tamponi effettuati, di cui è ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 26 maggio 2022) I dati sui contagisono rassicuranti, sonoladi, ovvero i 250 nuovi casi alla settimana per 100 mila abitanti in Bergamasca. È quanto emerge dall’analisi dei dati della settimana dal 18 al 24 maggio a cura del Servizio epidemiologico aziendale di Ats Bergamo (a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti – Servizio Epidemiologico Aziendale). Se i dati sono rassicuranti arriva dalla stessa Ats l’invito a non azzerare le precazioni, anche perché è probabile che i dati sianodimensionati, vista la fine dello stato di emergenza e, con quello del green pass, della corsa ai tamponi. I dati del 25 maggio Sono 213 i nuovi contagi a Bergamo, tra città e provincia, in 24 ore. Sono 2.874 in Lombardia, a fronte di 33.227 tamponi effettuati, di cui è ...

