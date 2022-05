Consulta comunale delle donne, ecco le tre nomine sindacali (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella ha proceduto alla designazione delle tre componenti di nomina sindacale del Comitato di coordinamento della Consulta comunale delle donne, che risultano essere: Margherita Civetta, Silvana Malva e Rita Velardi. Le altre sei componenti, così come previsto dal regolamento della Consulta delle donne, sono state invece elette dall’assemblea: Angela De Nisco, Tiziana Iuzzolino, Edelweiss Bonelli, Adelaide Apice, Stefania Villanacci e Rosa Dello Iacovo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella ha proceduto alla designazionetre componenti di nomina sindacale del Comitato di coordinamento della, che risultano essere: Margherita Civetta, Silvana Malva e Rita Velardi. Le altre sei componenti, così come previsto dal regolamento della, sono state invece elette dall’assemblea: Angela De Nisco, Tiziana Iuzzolino, Edelweiss Bonelli, Adelaide Apice, Stefania Villanacci e Rosa Dello Iacovo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

