Concorso ASST Milano, 40 infermieri: requisiti e prove (Di giovedì 26 maggio 2022) In arrivo nuove assunzioni di infermieri nel capoluogo lombardo tramite l'apertura del Concorso ASST Milano. La procedura concorsuale, per titoli ed esami, indetta dall'ASST Rhodense di Garbagnate Milanese (in provincia di Milano), è finalizzata al reclutamento di 40 collaboratori professionali sanitari, infermieri, in categoria D a tempo pieno e indeterminato. Concorsi Infermiere 2022: tutti i bandi attivi e come prepararsi Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per avere accesso al Concorso, come fare domanda e le prove d'esame previste dal bando. Concorso ASST Milano: requisiti Per partecipare alla procedura concorsuale indetta ...

