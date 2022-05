Caso Ziliani, dopo quella di Mirto, arriva anche la confessione della figlia (Di giovedì 26 maggio 2022) Caso Laura Ziliani, dopo quella Mirto, arriva anche la confessione della prima figlia della vittima, Laura A poche ore dalla confessione di Mirto Milani, giunge anche la confessione di una delle figlie di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù per la cui morte erano in carcere due delle tre figlie e il fidanzato di una delle due, nonché amante dell’altra. La notizia, diffusa in esclusiva da “Mattino Cinque News”, riferisce che la Silvia Zani, la 28enne, e prima figlia della vittima, ha confessato il delitto. Dal giorno dell’arresto, avvenuto lo scorso 24 settembre, i tre sospettati si ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 maggio 2022)Lauralaprimavittima, Laura A poche ore dalladiMilani, giungeladi una delle figlie di Laura, l’ex vigilessa di Temù per la cui morte erano in carcere due delle tre figlie e il fidanzato di una delle due, nonché amante dell’altra. La notizia, diffusa in esclusiva da “Mattino Cinque News”, riferisce che la Silvia Zani, la 28enne, e primavittima, ha confessato il delitto. Dal giorno dell’arresto, avvenuto lo scorso 24 settembre, i tre sospettati si ...

