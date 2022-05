Advertising

corrierebergamo : Laura Borghi, addio alla professoressa e fondatrice del Circolo Filellenico - pablo__liberal : @Gnp74 @laura_ceruti Capisco che per te sia difficile articolare un argomento e, da buon sinistro, pensi di risolve… -

corriereadriatico.it

SAN SEVERINO - Si è arresa nella notte tra martedì e mercoledì scorsi dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che non le ha concesso scampo. La maestraVescovo ha lasciato per sempre i suoi ragazzi, quei piccoli della 1 e 1 che l'hanno salutata affettuosamente. 'Umile lavoratrice, serissima fino all'ultimo, aveva deciso di 'accontentarsi' anche ...... eppure Mila Kunis ricorda esattamente come si è sentita quando è arrivato il momento di dire... Kunis, Kutcher e i loro co - protagonisti Topher Grace (Eric),Prepon (Donna), Wilmer ... Addio a Laura Vescovo amata maestra delle elementari: tra gli alunni fino all'ultimo SAN SEVERINO - Si è arresa nella notte tra martedì e mercoledì scorsi dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che non le ha concesso scampo. La maestra ...“Tutto il Rivoli Rugby si unisce alla famiglia nel cordoglio per la tragica perdita di Andrea Murtas Murtas ha avuto un malore mentre era in casa, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato sca ...