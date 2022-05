“Una serie di calci in testa, poi il vuoto”, Francesca De André denuncia le violenze dell’ex fidanzato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo definisce un “amore tossico”, di quelli che ti fanno abbassare la testa anche davanti continui soprusi. Fino a un evento scatenante che trasforma quel (non) “sentimento” in coraggio. Il coraggio di rompere il silenzio e denunciare quel compagno (ormai ex) che l’ha presa a calci, pugni e l’ha colpita ripetutamente, fino a farle perdere i sensi. Dopo un mese da quei criptici post pubblicati sulla sua pagina Instagram, Francesca De André – nipote del grande cantautore Fabrizio – ha deciso di rompere il silenzio e raccontare questa storia fatta di sangue e botte. #stopviolence #stopamoretossico il terribile racconto di #Francescadeandre su @chimagazine pic.twitter.com/zn3gSbwzFr — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) May 25, 2022 Francesca De André ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo definisce un “amore tossico”, di quelli che ti fanno abbassare laanche davanti continui soprusi. Fino a un evento scatenante che trasforma quel (non) “sentimento” in coraggio. Il coraggio di rompere il silenzio ere quel compagno (ormai ex) che l’ha presa a, pugni e l’ha colpita ripetutamente, fino a farle perdere i sensi. Dopo un mese da quei criptici post pubblicati sulla sua pagina Instagram,De– nipote del grande cantautore Fabrizio – ha deciso di rompere il silenzio e raccontare questa storia fatta di sangue e botte. #stopviolence #stopamoretossico il terribile racconto di #deandre su @chimagazine pic.twitter.com/zn3gSbwzFr — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) May 25, 2022De...

