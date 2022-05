Ucraina, Conte: “Sorpreso dal no della Lega all’intervento di Draghi in Senato, ci sono pacifisti della domenica” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Il voto di ieri al Senato mi ha Sorpreso, perché il M5s chiesto in modo molto trasparente di rafforzare l’azione del governo attraverso un confronto in Parlamento con voto del Parlamento. Il fatto di sentire partiti, come la Lega, che tuona contro l’invio di ulteriori aiuti militari all’Ucraina e poi addirittura non è favorevole a un dibattito in Parlamento, mi sorprende, mi fa capire che ci sono evidentemente pacifisti della domenica“. Così il leader M5S Giuseppe Conte, ha commentato il voto di ieri a Palazzo Madama sul calendario dei lavori, che ha visto l’Aula respingere la richiesta dei 5 Stelle di ascoltare il premier Mario Draghi prima del Consiglio straordinario Ue. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Il voto di ieri almi ha, perché il M5s chiesto in modo molto trasparente di rafforzare l’azione del governo attraverso un confronto in Parlamento con voto del Parlamento. Il fatto di sentire partiti, come la, che tuona contro l’invio di ulteriori aiuti militari all’e poi addirittura non è favorevole a un dibattito in Parlamento, mi sorprende, mi fa capire che cievidentemente“. Così il leader M5S Giuseppe, ha commentato il voto di ieri a Palazzo Madama sul calendario dei lavori, che ha visto l’Aula respingere la richiesta dei 5 Stelle di ascoltare il premier Marioprima del Consiglio straordinario Ue. L'articolo proviene da Il ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “L’Italia ha già fornito armi all’Ucraina, ora porre fine alla guerra. Necessario confronto con Draghi in Pa… - fattoquotidiano : 'Basta armi all'Ucraina', l'appello di Giuseppe Conte [video] - ItaliaViva : È evidente che #Salvini e #Conte stanno affrontando la guerra in #Ucraina sulla scia dei sondaggi. @meb - 12Sofi23 : RT @fattoquotidiano: Ucraina, Conte: “Sorpreso dal no della Lega all’intervento di Draghi in Senato, ci sono pacifisti della domenica” http… - Franciscktrue : RT @fattoquotidiano: Ucraina, Conte: “Sorpreso dal no della Lega all’intervento di Draghi in Senato, ci sono pacifisti della domenica” http… -