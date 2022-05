Tra il Barcellona e Lewandowski spunta... il Real Madrid! Il nodo di mercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tra il Barcellona e Robert Lewandowski si è inserito il Real Madrid. O meglio: potrebbe. Lo racconta Cadena Ser, secondo la quale l'attaccante... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tra ile Robertsi è inserito ilMadrid. O meglio: potrebbe. Lo racconta Cadena Ser, secondo la quale l'attaccante...

Advertising

AnnapaolaCorona : RT @FusatoRiccardo: Ibrahimovic che nel 2010 scappa dall'Inter per andare al Barcellona per vincere la Champions, incita la folla ad insult… - _nicolalorenzon : RT @FusatoRiccardo: Ibrahimovic che nel 2010 scappa dall'Inter per andare al Barcellona per vincere la Champions, incita la folla ad insult… - TexWiller25 : RT @FusatoRiccardo: Ibrahimovic che nel 2010 scappa dall'Inter per andare al Barcellona per vincere la Champions, incita la folla ad insult… - StartMagNews : La Commissione Ue potrebbe investire in un gasdotto tra Barcellona e Livorno: permetterà all’Italia di ricevere gas… - lautarismo1981 : RT @FusatoRiccardo: Ibrahimovic che nel 2010 scappa dall'Inter per andare al Barcellona per vincere la Champions, incita la folla ad insult… -