Stromboli, incendio durante le riprese di una fiction con Ambra Angiolini (Di mercoledì 25 maggio 2022) A Stromboli, nelle Eolie, mentre si girava una fiction sulla protezione civile con Ambra Angiolini, è divampato un incendio che in poco tempo ha raggiunto anche la spiaggia di Scari. Stromboli, l’incendio e la situazione al momento Mentre si girava una fiction sulla protezione civile con Ambra Angiolini, a Stromboli è scoppiato un incendio; in poco tempo si è propagato nell’intera spiaggia. I carabinieri di Milazzo (Messina) stanno cercando di accertare se le fiamme si siano propagate durante le riprese della fiction diretta da Marco Pontecorvo. “Non possiamo escludere tale possibilità”, dicono gli inquirenti. Al momento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) A, nelle Eolie, mentre si girava unasulla protezione civile con, è divampato unche in poco tempo ha raggiunto anche la spiaggia di Scari., l’e la situazione al momento Mentre si girava unasulla protezione civile con, aè scoppiato un; in poco tempo si è propagato nell’intera spiaggia. I carabinieri di Milazzo (Messina) stanno cercando di accertare se le fiamme si siano propagateledelladiretta da Marco Pontecorvo. “Non possiamo escludere tale possibilità”, dicono gli inquirenti. Al momento ...

Advertising

repubblica : A Stromboli fiction sulla Protezione civile ma sull'isola scoppia un incendio e arriva quella vera [di Fabrizio Ber… - Pira6819 : RT @Nonha_stata: Stromboli, vasto incendio provocato dalla troupe di una fiction sulla protezione civile. È andata bene che non giravano '… - Nonha_stata : Stromboli, vasto incendio provocato dalla troupe di una fiction sulla protezione civile. È andata bene che non gir… - QdSit : Incendio a #Stromboli durante le riprese di una fiction con Ambra Angiolini: foto e video. Fiamme anche in provinci… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio a Stromboli, coinvolti 5 ettari di macchia mediterranea -