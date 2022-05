Salvini in festa per lo Scudetto del Milan | i cori contro i nerazzurri | “interista vaff****lo” | VIDEO

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il, grazie al successo di domenicail Sassuolo, ha conquistato lo2022. Tra coloro che hanno festeggiato in grande per il successo delc’è stato anche Matteo, tifosissimo rossonero, che è stato prima allo stadio, dove ha cantato e saltato insieme a tutti gli altri tifosi e poi si è unito ai rossoneri per le strade dio. Sui social circola unin cui intona: “”, cantainsieme ad altri tifosi delVAFFA****O “cit. Matteo” Il leader della @Legadurante i festeggiamenti dello ...

Advertising

Sport_Fair : #Salvini in festa per lo #Scudetto del #milan I cori contro gli interisti - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: ' INTER NOS '. Milan, Salvini contestato durante la festa scudetto: “Vai a lavorare, sei il disonore dell'Italia!”. (Repubbli… - walterlana6 : RT @DavideR46325615: Salvini: 'Durante la festa scudetto del Milan ho ricevuto numerosi messaggi minacciosi'. Messaggi minacciosi tipo 'vai… - JohnHard3 : RT @DavideR46325615: Salvini: 'Durante la festa scudetto del Milan ho ricevuto numerosi messaggi minacciosi'. Messaggi minacciosi tipo 'vai… - gjscco : RT @DavideR46325615: Salvini: 'Durante la festa scudetto del Milan ho ricevuto numerosi messaggi minacciosi'. Messaggi minacciosi tipo 'vai… -

MASSIMO GRAMELLINI per il Corriere della Serascudetto milan Quanto è spontaneo e vicino al popolo ilin maglietta rossonera che saltella tra i tifosi mandando pesantemente a stendere gli interisti. Non troverei niente da ridire, se ...La replica di, però, non si fa attendere. 'Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli ... E ancora: 'Ma come Sono qua, il lunedì' pomeriggio, c'è' ladel Milan in corso e io sono qua a ...Il Milan, grazie al successo di domenica contro il Sassuolo, ha conquistato lo Scudetto 2022. Una gioia pazzesca per tutti i tifosi rossoneri, che hanno festeggiato in grande questo splendido traguard ...E poi Ridge di Beautiful alla convention di Forza Italia, gli spaghetti di Zelensky e Di Battista che ti spiega Putin. Abbiamo raccolto le peggiori sparate ...