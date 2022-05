Roma | tentano di rubare un’autocisterna | gasolio recuperato grazie al gps

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 maggio 2022)– La Polizia di Stato, nelle ultime ore, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di 12 persone, tutte gravemente indiziate –con le specifiche sotto riportate – di reati di natura predatoria. Un furgone cisterna con circa mille litri di: questo hanno tentato di3 uomini nella zona di Ponte di Nona alle 5 del mattino. Gli odierni indagati non hanno però considerato che il mezzo poteva, come poi era nella realtà, essere dotato di un GPS antifurto. Appena il furgone è partito il sistema ha inviato un segnale di allarme che è poi giunto alla sala operativa della Questura di. Immediatamente è scattato il piano di controllo delle Volanti e poco lontano dal luogo del furto il mezzo è stato intercettato. Il conducente ha tentato sottrarsi all’Alt degli agenti di polizia ed ha proseguito la marcia ...