Risparmia sulla bolletta con una bottiglia d’acqua | il trucco che non ti hanno mai detto

Leggi su chenews

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Basta una sempliceperre. Unfacile e semplice che permette respiro anche alle finanze. Ecco come si fa. Il periodo per tutte le famiglie è molto complesso. Con l’arrivo dell’estate i consumi saranno praticamente uguale. Questo perché, come ben sappiamo, con l’estate ci sarà la volontà di trovare un rinfresco. Mentre in inverno si tendeva a riscaldare l’ambiente. Il classico gioco delle temperature che, comunque, ha un peso. AdobeStockIn qualsiasi stagione, quindi, i costi sono alti. In inverno i costi che si alzano riguardano il gas mentre in estate il lato elettrico. Soprattutto dall’incidenza del condizionatore. In questo discorso rientra anche il frigorifero che può ...