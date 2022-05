Rigagol | l’inizio del mito

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 25 maggio 2022) La prima della Florentia Viola e diE’ il 15 settembre 2002. Terza giornata della Serie C2. La Florentia Viola gioca contro il Castel di Sangro. Florentia? Viola? Sì, perché, al termine della stagione 2001-02 della Serie A, la società, dell’allora Presidente Cecchi Gori, venne dichiarata fallita. Ma fu grazie, prima all’ex Sindaco di Firenze, Leonardo Domenici, che la rifondò nelle Florentia 1926, e poi ai fratelli Della Valle, che le diedero il nome sopra citato, che la Fiorentina (cioè Florentia Viola) non sparì dal calcio. In questa partita inizia ildi Christian Riganò. Soprannominato anche. L’essere tifoso non è una questione di portafoglio. Tutto viene da dentro, tutto viene da quel muscolo involontario posto sulla parte sinistra del nostro petto. Quel 15 settembre 2002, lo Stadio Artemio Franchi ce n’ha di ...