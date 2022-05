Povertà alimentare, da Unicredit Foundation donazioni per 2,3 mln (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia di Covid 19 ha avuto pesanti ripercussioni economiche e sociali in Italia, creando oltre 1 milione di nuovi poveri rispetto al periodo pre-pandemia. In questi anni di pandemia, la Povertà in Italia è salita ai massimi da 15 anni e la Povertà alimentare – in particolare nel Sud – è diventata un problema critico. Nuova Povertà si è aggiunta alla Povertà cronica, comportando un incremento delle famiglie assistite.“E mentre la guerra in Ucraina sta giustamente richiamando l’attenzione del mondo, Unicredit Foundation – si legge in una nota – non dimentica che l’impatto della pandemia si fa ancora sentire e che le nostre comunità devono essere sostenute e sollevate dalla sofferenza. La presenza storica e radicata di Unicredit ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia di Covid 19 ha avuto pesanti ripercussioni economiche e sociali in Italia, creando oltre 1 milione di nuovi poveri rispetto al periodo pre-pandemia. In questi anni di pandemia, lain Italia è salita ai massimi da 15 anni e la– in particolare nel Sud – è diventata un problema critico. Nuovasi è aggiunta allacronica, comportando un incremento delle famiglie assistite.“E mentre la guerra in Ucraina sta giustamente richiamando l’attenzione del mondo,– si legge in una nota – non dimentica che l’impatto della pandemia si fa ancora sentire e che le nostre comunità devono essere sostenute e sollevate dalla sofferenza. La presenza storica e radicata di...

Advertising

CorriereRomagna : Il Banco Alimentare nelle piazze della Romagna contro la povertà - - LaNotifica : Povertà alimentare, da Unicredit Foundation donazioni per 2,3 mln - vivereitalia : Povertà alimentare, da Unicredit Foundation donazioni per 2,3 mln - messina_oggi : Povertà alimentare, da Unicredit Foundation donazioni per 2,3 mlnROMA (ITALPRESS) - La pandemia di Covid 19 ha avut… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Povertà alimentare, da Unicredit Foundation donazioni per 2,3 mln - -

UniCredit Foundation dona 2,3 milioni euro a 53 organizzazioni contro povertà alimentare La pandemia di Covid 19 ha creato oltre 1 milione di nuovi poveri , accrescendo a povertà alimentare e portando la povertà in Italia ai massimi da 15 anni. Nuova povertà si è aggiunta alla povertà cronica, comportando un incremento delle famiglie assistite. In questo quadro ... Povertà alimentare, da Unicredit Foundation donazioni per 2,3 mln In questi anni di pandemia, la povertà in Italia è salita ai massimi da 15 anni e la povertà alimentare - in particolare nel Sud - è diventata un problema critico. Nuova povertà si è aggiunta alla ... Sardegna Reporter La pandemia di Covid 19 ha creato oltre 1 milione di nuovi poveri , accrescendo ae portando lain Italia ai massimi da 15 anni. Nuovasi è aggiunta allacronica, comportando un incremento delle famiglie assistite. In questo quadro ...In questi anni di pandemia, lain Italia è salita ai massimi da 15 anni e la- in particolare nel Sud - è diventata un problema critico. Nuovasi è aggiunta alla ... Povertà alimentare, da Unicredit Foundation donazioni per 2,3 mln