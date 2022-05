Panatta | «Coppa dello zio o del nonno… lo sport non è solo lo scudetto | è misurarsi per migliorare»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Che si chiamiZio, del Cugino, del Nonno o della Suocera non cambia assolutamente nulla. Per amore. Perché se così non fosse, addio…”. Adriano– gran tifoso della Roma – detta su Tuttouna lezione dia tutti quelli che cercano di smorzare l’entusiamo per la finale conquistata dai giallorossi in Conference League. La sindrome da “coppetta”, che i tifosi del Napoli conoscono molto bene. “Li sento, lo so bene quello che dicono – dice– E allora? Noi la vinciamo lo stesso. Questaci è stata data e questa l’abbiamo giocata fino all’ultimo. No, questa non la gioco, non mi si addice, non fa pendant con i colori della maglietta. O peggio. Perché fuori dallo schema in cui è giusto ...