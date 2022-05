Padre Pio e i rapporti burrascosi con Vaticano e confratelli: ‘Le stimmate se le procura da sé’ (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Farò più rumore da morto che da vivo”. Mai profezia fu più vera. Padre Pio da Pietrelcina la ripeteva spesso con quel suo sguardo lungimirante che gli faceva percepire il corso degli eventi. Il frate cappuccino nasceva esattamente 135 anni fa, il 25 maggio 1887, in un piccolissimo paesino in provincia di Benevento. Una vita tormentata, soprattutto dalle due vere e proprie persecuzioni dell’allora Sant’Uffizio, ma segnata da una ministero molto intenso nel convento di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Un luogo sperduto tra le montagne del Gargano che, proprio grazie a san Pio, è diventato una meta di pellegrinaggio da ogni parte del mondo. Di questo frate cappuccino si è scritto tanto: dal suo immenso carteggio con i figli spirituali ai rapporti con il futuro san Giovanni Paolo II che a Padre Pio chiese e ottenne il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Farò più rumore da morto che da vivo”. Mai profezia fu più vera.Pio da Pietrelcina la ripeteva spesso con quel suo sguardo lungimirante che gli faceva percepire il corso degli eventi. Il frate cappuccino nasceva esattamente 135 anni fa, il 25 maggio 1887, in un piccolissimo paesino in provincia di Benevento. Una vita tormentata, soprattutto dalle due vere e proprie persecuzioni dell’allora Sant’Uffizio, ma segnata da una ministero molto intenso nel convento di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Un luogo sperduto tra le montagne del Gargano che, proprio grazie a san Pio, è diventato una meta di pellegrinaggio da ogni parte del mondo. Di questo frate cappuccino si è scritto tanto: dal suo immenso carteggio con i figli spirituali aicon il futuro san Giovanni Paolo II che aPio chiese e ottenne il ...

