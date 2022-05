Napoli, processo al clan Contini: condannata Maria Aieta. Assolti il boss e il genero (Di mercoledì 25 maggio 2022) Quindici assoluzioni e solo cinque condanne nel processo celebrato con rito abbreviato che vedeva imputati venti persone ritenute legate al clan Contini di Napoli. A emettere la sentenza il giudice per l’Udienza Preliminare Maria Laura Ciollaro. Napoli, processo contro il clan Contini: solo cinque condanne Le pene inflitte prevedono un anno e quattro mesi di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Quindici assoluzioni e solo cinque condanne nelcelebrato con rito abbreviato che vedeva imputati venti persone ritenute legate aldi. A emettere la sentenza il giudice per l’Udienza PreliminareLaura Ciollaro.contro il: solo cinque condanne Le pene inflitte prevedono un anno e quattro mesi di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

