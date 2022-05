Minori scomparsi: oltre 3500 nei primi 4 mesi del 2022. Sono stranieri o italiani vittime di disagi in famiglia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Più di 3500 minorenni scomparsi nel nulla. Sono i numeri forniti dal Ced del Viminale in occasione della Giornata internazionale dei Minori scomparsi. Nel primo quadrimestre del 2022 il dato nazionale riporta 3.589 scomparsi Minori di età. Cioè il 64,63% del totale delle denunce di scomparsa, che ammontano a 5.553. Di cui 1.180 italiani e 2.409 stranieri. La percentuale dei ritrovamenti è del 72,11% per gli italiani e del 31,17% per gli stranieri. Minori scomparsi, i dati del Ced del Viminale Un fenomeno oggetto di costante e quotidiana attenzione da parte delle Forze di Polizia, dell’Ufficio del Commissario straordinario per le persone scomparse e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Più diminorenninel nulla.i numeri forniti dal Ced del Viminale in occasione della Giornata internazionale dei. Nel primo quadrimestre delil dato nazionale riporta 3.589di età. Cioè il 64,63% del totale delle denunce di scomparsa, che ammontano a 5.553. Di cui 1.180e 2.409. La percentuale dei ritrovamenti è del 72,11% per glie del 31,17% per gli, i dati del Ced del Viminale Un fenomeno oggetto di costante e quotidiana attenzione da parte delle Forze di Polizia, dell’Ufficio del Commissario straordinario per le persone scomparse e ...

Advertising

FamigliaGov : 'Contro le bambine e i bambini si consumano crimini efferati ogni giorno, nel silenzio. Nel silenzio scompaiono, e… - SecolodItalia1 : Minori scomparsi: oltre 3500 nei primi 4 mesi del 2022. Sono stranieri o italiani vittime di disagi in famiglia… - ultimenews24 : (Adnkronos) - 3.589 minori scomparsi in Italia nei primi quattro mesi del 2022. Si tratta del 64,63% del totale del… - LiciaSani : RT @MissingDeniseMp: 25 maggio 2022 ?? GIORNATA INTERNAZIONALE DEI BAMBINI SCOMPARSI 'I Minori scomparsi vanno cercati, non dimenticati' ~… - franser_real : Ogni due minuti un minore scompare nel nulla: le storie di chi non è mai tornato -