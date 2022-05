Live Roma-Feyenoord: l’Olimpico si riempie per seguire la partita dai maxischermi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – È il giorno della finale di Conference League, è il giorno di Roma-Feyenoord, con tanti tifosi Romanisti che sono volati a Tirana a sostenere la squadra, e tanti altri che invece seguiranno la partita dai maxischermi installati all’interno dello Stadio Olimpico. Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.A disp.: Fuzato, Kumbulla, Viña, Maitland-Niles, Spinazzola, Bove, OLiveira, Veretout Perez, El Shaarawy, Perez, Shomurodov, Felix.All.: José Mourinho Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til, Aursnes, Kökcü; Nelson, Dessers, Sinisterra.A disp.: Cojocaru, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022)– È il giorno della finale di Conference League, è il giorno di, con tanti tifosinisti che sono volati a Tirana a sostenere la squadra, e tanti altri che invece seguiranno ladaiinstallati all’interno dello Stadio Olimpico.(3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.A disp.: Fuzato, Kumbulla, Viña, Maitland-Niles, Spinazzola, Bove, Oira, Veretout Perez, El Shaarawy, Perez, Shomurodov, Felix.All.: José Mourinho(4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til, Aursnes, Kökcü; Nelson, Dessers, Sinisterra.A disp.: Cojocaru, ...

Advertising

angelomangiante : Stadio di Tirana. Davanti c'è Piazza Italia. L'architetto Casamonti che ha progettato l'impianto è italiano. Tanti… - WittyTV : ESCLUSIVO: Siamo andati dietro le quinte del “Mondo Sangio Tour Live 2022” e abbiamo intervistato per voi Sangiovan… - vaticannews_it : #Musica Matteo Romano con i volontari della comunità di Sant'Egidio. ??A #Roma concerto per la pace… - SportsBroadca15 : ?UEFA Europa Conference League final live Roma - Feyenoord in diretta #UECL #UECLfinal #ConferenceLeague… - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: LIVE #RomaFeyenoord , formazioni ufficiali: Mkhitaryan dal 1' con Pellegrini e Zaniolo #AsRoma #ConferenceLeague #UCL https:/… -