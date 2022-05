Il Paradiso delle Signore, nuova alleata per Anna: può nascere un legame speciale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il personaggio di Anna Imbriani si prepara a vivere una intensa settima stagione de Il Paradiso delle Signore: i possibili sviluppi Il personaggio di Anna Imbriani (screenshot RaiPlay)Il finale della sesta stagione della nota soap opera ha regalato al personaggio di Anna Imbriani un momento di grande gioia. La contabile, dopo numerosi ostacoli, ha infatti coronato il suo sogno d’amore ed ha sposato Salvatore Amato. La felicità della coppia rischia però di svanire molto presto in quanto c’è ancora un segreto nel passato della donna. Anna non ha mai rivelato a Salvatore dell’esistenza di Massimo, vero padre di sua figlia Irene. L’uomo, nel corso della settima stagione, scoperto anche del matrimonio della sua ex, potrebbe fare il suo ritorno a Milano e chiedere di vedere ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il personaggio diImbriani si prepara a vivere una intensa settima stagione de Il: i possibili sviluppi Il personaggio diImbriani (screenshot RaiPlay)Il finale della sesta stagione della nota soap opera ha regalato al personaggio diImbriani un momento di grande gioia. La contabile, dopo numerosi ostacoli, ha infatti coronato il suo sogno d’amore ed ha sposato Salvatore Amato. La felicità della coppia rischia però di svanire molto presto in quanto c’è ancora un segreto nel passato della donna.non ha mai rivelato a Salvatore dell’esistenza di Massimo, vero padre di sua figlia Irene. L’uomo, nel corso della settima stagione, scoperto anche del matrimonio della sua ex, potrebbe fare il suo ritorno a Milano e chiedere di vedere ...

