Gratteri ammette di aver paura di un attentato: "Vado avanti, non ha senso vivere da vigliacco" | VIDEO

Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, in chiusura di puntata a Otto e Mezzo risponde a una domanda di Lilli Gruber sulla quale aveva glissato l'ultima volta che si era presentato in studio. "Le avevo chiesto se ha paura e non mi aveva risposto. Se glielo richiedo?", dice la giornalista. "Sì ho paura, però cerco di addomesticarla e cerco di ragionare con la morte", la risposta di Gratteri.

"E come ragiona con la morte?", lo incalza Gruber.

