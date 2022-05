Gli errori di Xi, Putin e Merkel. Mentre Draghi… Le frasi di Soros (Di mercoledì 25 maggio 2022) La situazione in Ucraina, lo stato e il potenziale allargamento dell’Unione europea, l’economia tedesca e i cambiamenti della sua politica estera con il nuovo cancelliere Olaf Scholz, il futuro del presidente cinese Xi Jinping, il cambiamento climatico e le prospettive economiche mondiali. Tanti i temi toccati da filantropo e finanziere George Soros, intervenendo al World Economic Forum di Davos. In quest’occasione ha anche reso noto di aver scritto una lettera al presidente del Consiglio italiano Mario Draghi in cui sottolinea che l’Europa, che è proprietaria dei gasdotti, ha in realtà una posizione di forza maggiore rispetto alla Russia. “Penso che Putin sia stato intelligente a ricattare l’Europa con il taglio del gas, ma l’Europa ha in realtà una posizione di maggiore forza” rispetto a Mosca, ha aggiunto Soros. VERSO UNA ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 maggio 2022) La situazione in Ucraina, lo stato e il potenziale allargamento dell’Unione europea, l’economia tedesca e i cambiamenti della sua politica estera con il nuovo cancelliere Olaf Scholz, il futuro del presidente cinese Xi Jinping, il cambiamento climatico e le prospettive economiche mondiali. Tanti i temi toccati da filantropo e finanziere George, intervenendo al World Economic Forum di Davos. In quest’occasione ha anche reso noto di aver scritto una lettera al presidente del Consiglio italiano Mario Draghi in cui sottolinea che l’Europa, che è proprietaria dei gasdotti, ha in realtà una posizione di forza maggiore rispetto alla Russia. “Penso chesia stato intelligente a ricattare l’Europa con il taglio del gas, ma l’Europa ha in realtà una posizione di maggiore forza” rispetto a Mosca, ha aggiunto. VERSO UNA ...

