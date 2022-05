Giro 2022, Ivan Basso: 'Ci aspettavamo di più da Fortunato, punteremo alla Marmolada' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lorenzo Fortunato Lavarone, 25 maggio 2022 - Non è stato fino a qui un Giro d'Italia 2022 entusiasmante per Lorenzo Fortunato , partito con l'ambizione di fare classifica per la Eolo Kometa ma rimasto ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) LorenzoLavarone, 25 maggio- Non è stato fino a qui und'Italiaentusiasmante per Lorenzo, partito con l'ambizione di fare classifica per la Eolo Kometa ma rimasto ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? (with a bit of TACATACATACATACA) Powered by @ENIT_italia - Gazzetta_it : Girmay, niente da fare: si ritira dal Giro per colpa del tappo dello spumante #Giro - viagginbici : RT @visitpinecembra: Manca pochissimo! ???????????? La 17° tappa percorrerà il tratto da Ponte di Legno a Lavarone attraversando la Valle di C… - BikeBlz : RT @Noticiclismo1: ????Giro de Italia 2022 (Etapa 17)???? ??Ponte di Legno ??Lavarone ??168km ?Inicio (????12:30 PM)(????5:30 AM) ??Final (????~5.15 PM… -