Giovanni Raspini: “Ho praticato tante forme di autolesionismo, ora vorrei diventare uno scultore” (Di mercoledì 25 maggio 2022) In occasione dell’affascinante mostra Il giro del mondo in ottanta gioielli, abbiamo incontrato nella barocca Coffee House di Palazzo Colonna, set dell’esclusiva esposizione, Giovanni Raspini. Il celebre architetto ci ha mostrato i suggestivi pezzi da lui creati. Un viaggio affascinante alla ricerca del bello e della creatività senza confini. In questo senso Giovanni Raspini, ideatore del progetto, assume il ruolo di un nomade contemporaneo intento a far dialogare il suo concetto stilistico di gioiello e di creazione orafa con l’identità più autentica di ogni luogo del mondo. Giovanni Raspini primo pianoIntervista esclusiva di Giovanni Raspini a VelvetMAG Come nasce l’idea della mostra Il giro del mondo in ottanta gioielli?Abbiamo portato qui a Roma ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) In occasione dell’affascinante mostra Il giro del mondo in ottanta gioielli, abbiamo incontrato nella barocca Coffee House di Palazzo Colonna, set dell’esclusiva esposizione,. Il celebre architetto ci ha mostrato i suggestivi pezzi da lui creati. Un viaggio affascinante alla ricerca del bello e della creatività senza confini. In questo senso, ideatore del progetto, assume il ruolo di un nomade contemporaneo intento a far dialogare il suo concetto stilistico di gioiello e di creazione orafa con l’identità più autentica di ogni luogo del mondo.primo pianoIntervista esclusiva dia VelvetMAG Come nasce l’idea della mostra Il giro del mondo in ottanta gioielli?Abbiamo portato qui a Roma ...

Advertising

libertfly : Giovanni Raspini Summer Collection: tre collezioni per un’estate più luminosa - stefanodonno75 : Giovanni Raspini - Il Giro del Mondo in ottanta gioielli - stefanodonno75 : Giovanni Raspini - Spot TV 2022 - stefanodonno75 : Giovanni Raspini - Man Collection 2022 - stefanodonno75 : To Be STEFANO DONNO: Giovanni Raspini - Il Giro del Mondo in ottanta gi... -