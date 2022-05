GdS: “L’Inter ripartirà da Inzaghi, queste sono le priorità della Roma. E su Dybala…” (Di mercoledì 25 maggio 2022) INTER Roma – La Gazzetta dello Sport ha trattato alcuni temi riguardanti il futuro di Simone Inzaghi, le priorità del mercato della Roma e della volontà di un club di accogliere Paulo Dybala. GdS: “L’Inter ripartirà da Inzaghi, queste sono le priorità della Roma. E su Dybala c’è già un’idea sull’ingaggio” La rosea spiega come L’Inter abbia deciso di confermare Inzaghi e di prolungargli il contratto fino al 2024 con opzione per il 2025, con un ingaggio da 5.5 milioni. Dopo il vertice societario svoltosi ieri in casa Inter, in cui il tema principale è stato il mercato, è emersa la volontà da parte del club di accogliere ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) INTER– La Gazzetta dello Sport ha trattato alcuni temi riguardanti il futuro di Simone, ledel mercatovolontà di un club di accogliere Paulo Dybala. GdS: “dale. E su Dybala c’è già un’idea sull’ingaggio” La rosea spiega comeabbia deciso di confermaree di prolungargli il contratto fino al 2024 con opzione per il 2025, con un ingaggio da 5.5 milioni. Dopo il vertice societario svoltosi ieri in casa Inter, in cui il tema principale è stato il mercato, è emersa la volontà da parte del club di accogliere ...

Advertising

capuanogio : Striscione sul pullman nella festa #Milan, l'#Inter fa filtrare delusione e rammarico per quanto accaduto e per i c… - capuanogio : ?? #Inter ormai rassegnata a perdere #Perisic che è a un passo dall'accettare l'offerta della #Juventus di un bienn… - FcInterNewsit : GdS - Perisic pronto per il ritiro? Per l'Inter resta una priorità, ma ci sono due alternative - thfc_summer : RT @FcInterNewsit: GdS - Sarà Bastoni il big sacrificato? L'Inter ha già fatto il prezzo alle big inglesi - GiuliaLoglisci_ : ????Il #ManUTD studia l’offerta per #Bastoni: servono 60mln, #ManCity e #Tottenham pronti a inserirsi. L’#Inter ha d… -