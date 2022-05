Firenze: rapine in centro, accoltellato alla schiena un uomo di 51 anni, da quattro individui, Altri due episodi nella notte (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ancora episodi di violenza e rapina nelle notti fiorentine, nelle strade del centro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ancoradi violenza e rapina nelle notti fiorentine, nelle strade delL'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: rapine in centro, accoltellato alla schiena un uomo di 51 anni, da quattro individui, Altri due episodi ne… - rep_firenze : Escalation di rapine, tre in una notte. Accoltellato per rubargli lo smartphone [aggiornamento delle 07:07]… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Rapine e aggressioni: Fermata la baby gang 'famiglia Montana', ispirata a 'Scarface'. Identificati grazie alle immagin… - raspa90 : RT @AnsaToscana: Rapine a Firenze, un accoltellato alla schiena in centro. Quattro contro uno sotto Palazzo Vecchio in piena notte #ANSA ht… - AnsaToscana : Rapine a Firenze, un accoltellato alla schiena in centro. Quattro contro uno sotto Palazzo Vecchio in piena notte… -