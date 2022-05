FIFA 22 | candidati POTM maggio LaLiga

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 25 maggio 2022) EA Sports.e lo sponsor Santander hanno annunciato i nomi dei 7aldide, il premio come giocatore del mese del campionato spagnolo! A contendersi il riconoscimento saranno: For the last time this season, here are your nominees for May's @!? Vote now ? https://t.co/eceAZv91FI#22 #FUT pic.twitter.com/bllu7tnqeG— EA SPORTS(@EASPORTS) May 25, 2022 Iago Aspas ?? De Paul ?? Rodrygo ?? Perez ?? Rodriguez ?? Pedraza ?? Muriqi ?? E’ possibile esprimere la propria preferenza sul sito ufficiale https://.easports.com/ Al termine della prossima settimana il vincitore riceverà una speciale card su FUT, con ...