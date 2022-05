Festival di Cannes 2022, i look per l'Anniversary Dinner: Bella Hadid fa il bis di Versace vintage (Di mercoledì 25 maggio 2022) La super top model e socialite che ha infiammato il red carpet in Croisette per il film The Innocent ruba di nuovo la scena alla cena di gala per il 75esimo anniversario del Festival di Cannes, avvolta in un conturbante abito Versace, anch'esso vintage. Altro giro, altra mise pure per Cara Delevingne e Diane Krueger mentre altre celeb hanno scelto di non cambiare look Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 maggio 2022) La super top model e socialite che ha infiammato il red carpet in Croisette per il film The Innocent ruba di nuovo la scena alla cena di gala per il 75esimo anniversario deldi, avvolta in un conturbante abito, anch'esso. Altro giro, altra mise pure per Cara Delevingne e Diane Krueger mentre altre celeb hanno scelto di non cambiare

Advertising

DEADLINE : Guillermo del Toro, Michel Hazanavicius, Paolo Sorrentino & More On Feeble State Of Cinema In Face Of Streaming – C… - rulajebreal : La premiere del Festival di Cannes è stata fermata temporaneamente a causa di un gruppo di attiviste sul tappeto r… - WeCinema : Il debutto internazionale per Mario Martone è arrivato con 'Nostalgia', in concorso al Festival di Cannes. ?? Protag… - cpc_yes : RT @DEADLINE: Guillermo del Toro, Michel Hazanavicius, Paolo Sorrentino & More On Feeble State Of Cinema In Face Of Streaming – Cannes http… - comingsoonit : I #Maneskin, con la loro versione di If I Can Dream, fanno parte della colonna sonora di #Elvis, il film di Baz Luh… -