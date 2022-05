Ecco come iniziare un nuovo giorno con il piede giusto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ogni giorno, sin dal mattino, ringraziamo il Signore per permettergli di guidare la nostra giornata secondo il suo disegno che ha per ciascuno di noi? La preghiera mattutina è quella che ci dà forza di cominciare col piede giusto, perciò è tanto importante. La preghiera è, sempre, in ogni momento della giornata, quel qualcosa che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ogni, sin dal mattino, ringraziamo il Signore per permettergli di guidare la nostra giornata secondo il suo disegno che ha per ciascuno di noi? La preghiera mattutina è quella che ci dà forza di cominciare col, perciò è tanto importante. La preghiera è, sempre, in ogni momento della giornata, quel qualcosa che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

borghi_claudio : Giusto per evitare troppa aria fritta postiamo direttamente il documento originale. Ecco il PNRR come votato e appr… - OfficialASRoma : ???? Se sarete a Tirana come Romolo, ecco tutte le informazioni da sapere ?? ?? - pinapic : Carcere duro in una colonia penale. Ecco come è stato messo a tacere il leader dell’opposizione russa @navalny con… - pieromerola : @CarloCalenda Ecco cosa diceva l'attuale governatore Abbott sei anni fa lamentandosi di come il Texas fosse solo al… - KattInForma : Ecco come iniziare un nuovo giorno con il piede giusto -