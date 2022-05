Don Matteo 13: anticipazioni shock per l’ultima puntata (Di mercoledì 25 maggio 2022) Incredibili anticipazioni sull’ultima puntata di Don Matteo 13. Da non credere, Anna e Sergio torneranno finalmente insieme? Ecco cosa accadrà nel gran finale. Don Matteo è sicuramente una delle fiction più amate dal pubblico a casa, proprio in questi giorni andrà in onda l’ultima puntata della tredicesima stagione. Ora i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai protagonisti e soprattutto come si concluderà la serie. Siete curiosi di scoprire le ultime anticipazioni? Vediamole insieme. anticipazioni ultima puntata Don Matteo 13: ecco cosa accadràIl 26 maggio, andrà in onda su Rai1 l’ultima puntata di Don Matteo 13 e da ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Incredibilisuldi Don13. Da non credere, Anna e Sergio torneranno finalmente insieme? Ecco cosa accadrà nel gran finale. Donè sicuramente una delle fiction più amate dal pubblico a casa, proprio in questi giorni andrà in ondadella tredicesima stagione. Ora i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai protagonisti e soprattutto come si concluderà la serie. Siete curiosi di scoprire le ultime? Vediamole insieme.ultimaDon13: ecco cosa accadràIl 26 maggio, andrà in onda su Rai1di Don13 e da ...

Advertising

Teleblogmag : #donmatteo sempre boom di #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggiornato… - rostili : RT @ragazzini_p: La scelta di Papa Francesco di nominare il Cardinale Matteo Zuppi alla CEI mi rallegra. Le sue parole durante la pandemia… - anmustdmt : @comesemiamasse un po’ si potevano risparmiarselo questo spoiler. però secondo me l’hanno fatto perché dopo l’uscit… - Vipereosmores : Io spero vivamente che negli ultimi 10 minuti della puntata finale don Matteo si paracaduti nella piazza principale… - arual812 : @Alessandroenjoy Secondo me si potrebbe scoprire che il nome all' anagrafe del nuovo don è Matteo ma lo ha cambiato… -