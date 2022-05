Colpo di scena per Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne: la dura decisione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Uomini e Donne sta per volgere al termine, pertanto, in questi giorni assisteremo alle ultime puntate registrate un po’ di giorni fa. Particolarmente nella messa in onda di oggi pomeriggio, mercoledì 25 maggio, vedremo che Gemma Galgani verrà chiamata al centro dello studio e dovrà prendere una decisione molto importante. durante la puntata, poi, ci sarà anche una sorpresa di Riccardo per Ida e due ospiti. Vediamo tutto nel dettaglio. oggi dura decisione per Gemma Galgani a Uomini e Donne, arrivano due ospiti Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Gemma ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 maggio 2022)sta per volgere al termine, pertanto, in questi giorni assisteremo alle ultime puntate registrate un po’ di giorni fa. Particolarmente nella messa in onda dipomeriggio, mercoledì 25 maggio, vedremo cheverrà chiamata al centro dello studio e dovrà prendere unamolto importante.nte la puntata, poi, ci sarà anche una sorpresa di Riccardo per Ida e due ospiti. Vediamo tutto nel dettaglio.per, arrivano due ospiti Nella puntata didivedremo che...

