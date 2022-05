Brozovic in tribunale: 'Con Wanda nessun flirt'. E Corona gli chiede scusa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Rispondendo in aula alle domande del pm e dei legali, Marcelo Brozovic, parte offesa nel processo a Milano in cui è imputato per diffamazione Fabrizio Corona, ha nuovamente smentito la notizia di un ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Rispondendo in aula alle domande del pm e dei legali, Marcelo, parte offesa nel processo a Milano in cui è imputato per diffamazione Fabrizio, ha nuovamente smentito la notizia di un ...

