Bianchi | “La formazione continua è stata scelta per evitare la valutazione individuale degli insegnanti | come chiedeva l’Europa”

ProDocente : DIRETTA | Riforma reclutamento docenti, Bianchi: “La formazione è fondamentale, l’Europa ci ha chiesto un percorso… - no_question_1 : Lo #sciopero di lunedì sarà una goccia nel mare. Io sono fermamente convinta che la nostra categoria sia quella più… - inf_scuola : #scuola, cosa accade se fallisce lo #sciopero? - PacificoTweet : 23 maggio, Strage di Capaci. Il Ministro Bianchi esorta gli insegnanti a “raccontate cosa è accaduto agli studenti,… - AniefTorino : 23 maggio, Strage di Capaci. Il Ministro Bianchi esorta gli insegnanti a “raccontate cosa è accaduto agli studenti,… -

Si svolge oggi, 25 maggio, alle ore 12:30 , l'audizione al Senato del ministro dell'istruzione Patriziosul decreto 36 in tema di reclutamento edei docenti. LA DIRETTA Il ministro ha parlato di impalcature di riforme: 'La riforma dell'Its , ad esempio, l'orientamento non come ...Audizione del ministro dell'Istruzione, Patrizio, al Senato, presso le Commissioni Affari Costituzionali e Istruzione, in merito alla riforma ... 'Il tema dellain servizio ha creato ...formazione iniziale come elemento fondante di un percorso ... La prima parte riguarda questo, un percorso per gli insegnanti della scuola secondaria.” Patrizio Bianchi ha anche sottolineato ...Si è svolta a Roma la Giornata dello Sport per la scuola primaria, promossa dal Dipartimento per lo Sport, il ministero dell’Istruzione e 'Sport e salute' ...