Beautiful anticipazioni | una sorpresa inaspettata per lei

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Le Trame dell’episodio di oggi dirivelano che le sorelle Logan convocano Flo e Shauna per comunicare loro una notizia. Una nuova puntata attende i fan di. Ledella soap opera americana ci fanno sapere che finalmente nella famiglia Forrester tutto si sta mettendo a posto. Steffy e Finn possono vivere la loro storia, mentre Liam e Hope per ora sono in pausa. grandi notizie per flo,(web)Grandi notizie anche per Flo che pare abbia avuto il perdono dalle sorelle Logan e non solo. Infatti, il vero colpo di scena riguarderà proprio lei. Andiamo a vedere i dettagli. Le sorelle Logan perdonano Flo Come abbiamo visto nelle precedenti puntate, Brooke spinta dal desiderio di onorare suo fratello ha deciso di perdonare Flo, e darle una ...