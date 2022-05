Vaiolo delle scimmie: i casi in Italia sono 5, ma c'è una buona notizia (Di martedì 24 maggio 2022) AGI - sono saliti a 5 i casi di Vaiolo delle scimmie in Italia. Un quinto caso, con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall'Istituto Spallanzani. Tre pazienti sono ricoverati a Roma, uno ad Arezzo, e il quinto è seguito nella capitale a domicilio. sono invece 16 i contatti stretti posti in isolamento, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti, come fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. I ricercatori dello Spallanzani hanno completato la prima fase dell'analisi della sequenza del DNA del Monkeypox, virus dei primi tre casi di Vaiolo delle scimmie osservati in Italia e ... Leggi su agi (Di martedì 24 maggio 2022) AGI -saliti a 5 idiin. Un quinto caso, con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall'Istituto Spallanzani. Tre pazientiricoverati a Roma, uno ad Arezzo, e il quinto è seguito nella capitale a domicilio.invece 16 i contatti stretti posti in isolamento, per i qualiin corso ulteriori accertamenti, come fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. I ricercatori dello Spallanzani hanno completato la prima fase dell'analisi della sequenza del DNA del Monkeypox, virus dei primi trediosservati ine ...

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - P_R_I_M_A_R_E_P : RT @EmaEuropeo: NON FATEVI MAI, PER NESSUNA RAGIONE, IL VACCINO PER IL VAIOLO DELLE SCIMMIE - TommyBrain : VAIOLO DELLE SCIMMIE, L'IRONIA DELLA SORTE ? GUARDA CASO SONO STATI COLPITI PROPRIO QUESTI PAESI ' -