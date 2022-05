Tina Cipollari assente da Uomini e Donne | il motivo e quando tornerà

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 24 maggio 2022) L’assenza disi fa sentire eccome, visto che l’opinionista interviene continuamente in tutte le questioni che si dibattono a centro studio, e con la sua veemenza è amatissima dal pubblico (anche se ovviamente una parte dei telespettatori non la può soffrire). Per questochi segue il programma di Maria De Filippi da casa si è subito reso conto che nell’ultima puntata andata in onda,non era presente come al solito accanto all’amico e collega Gianni Sperti. La sua assenza è stata tanto più evidenteè venuto il momento del confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, chese fosse stata presente avrebbe stroncato con le sue urla. La padrona di casa non ha parlato dei motivi per cui la ...