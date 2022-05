Stranger Things 4, Millie Bobby Brown: "Dovremmo far morire qualcuno, come ne Il Trono di Spade" (Di martedì 24 maggio 2022) Millie Bobby Brown, interprete di Eleven in Stranger Things, vuole che i fratelli Duffer inizino ad uccidere qualche personaggio, un po' nello stile de Il Trono di Spade. Millie Bobby Brown, tra i protagonisti assoluti di Stranger Things, vuole che la serie Netflix diventi un po' come Il Trono di Spade, facendo cioè morire qualche personaggio principale dello show. Nella settimana in cui l'attesissima quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciata nel catalogo Netflix, Mille Bobbie Brown ha rilasciato una nuova intervista a The Wrap. "I fratelli Duffer sono ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022), interprete di Eleven in, vuole che i fratelli Duffer inizino ad uccidere qualche personaggio, un po' nello stile de Ildi, tra i protagonisti assoluti di, vuole che la serie Netflix diventi un po'Ildi, facendo cioèqualche personaggio principale dello show. Nella settimana in cui l'attesissima quarta stagione disarà rilasciata nel catalogo Netflix, Mille Bobbieha rilasciato una nuova intervista a The Wrap. "I fratelli Duffer sono ...

